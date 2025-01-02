Bakanlardan Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajları

Ferdi Tayfur’un Vefatı Üzerine Bakanlardan Başsağlığı Mesajları

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için bakanlardan anlamlı taziye mesajları yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şunları ifade etti: "Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Taziye Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." sözlerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı de taziye mesajında, "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan, milyonların duygularına tercüman olan, Türk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde temennilerde bulundu.