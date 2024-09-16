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Bakanlardan Filistin'e Destek: Yapay Zeka İle Oluşturulan 'Boykot' Şarkısı

AK Partili bakanlar, yapay zeka ürünü 'Boykot' şarkısı ile Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:37
Bakanlardan Filistin'e Destek: Yapay Zeka İle Oluşturulan 'Boykot' Şarkısı

Bakanlardan 'Boykot' Şarkısı İle Filistin'e Destek

Türkiye Cumhuriyeti Bakanları, yapay zeka yöntemiyle oluşturulmuş olan "Boykot" isimli şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdiklerini açıkladı. Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından yaratılan bu eser, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Bakanların Mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Herkes sussa da biz sessiz kalamayız. Masum insanların yaşamı için mücadele etmeliyiz," diyerek videoyu paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İşgal altındaki Filistin halkının direnişine her zaman destek vereceğiz," dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazze'deki katliama göz yummak bir suçtur. Vicdanımızı susturmayacağız," şeklinde ifadelerde bulundu.

Uluslararası Boykot Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Müşterilerin tepkileri boykotu etkili kılıyor. Gazze'nin haklı direnişini destekleyeceğiz," dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Gazze’deki dram karşısında dur demeliyiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız," ifadelerini kullandı.

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