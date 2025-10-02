Bakanlardan İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısına Ortak Kınama

Tarım, Ticaret ve Ulaştırma bakanları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı sosyal medyadan kınadı; Gazze ablukasının kaldırılması istendi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:42
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması

Bakan Yumaklı paylaşımında, saldırının sadece Küresel Sumud Filosu'nu hedefe almadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir."

Ömer Bolat'ın tepkisi

Bolat da İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları ifade etti:

"İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan sivil aktivistler ve gönüllülere karşı uluslararası sularda yürüttüğü saldırgan tutum kabul edilemez. Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail ve yönetimi uluslararası mahkemelerde bunun hesabını verecektir.Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Türkiye olarak, Gazze'nin, Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

Abdulkadir Uraloğlu'nun kınaması

Uraloğlu da Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin'in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz."

Bakanlar, ortak mesajlarında uluslararası toplumdan adaletin yanında yer almasını ve Gazze'ye uygulanan ablukaya son verilmesini talep etti.

