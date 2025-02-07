Bakanlardan MHP Lideri Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önemli isimleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik geçmiş olsun mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Bahçeli için, "Başarılı bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Başarılı tedavi sürecini yürüten hekimlerimize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy de, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, başarılı geçen ameliyatının ardından en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.