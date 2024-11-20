Bakanlardan TBMM'deki Gerilime Sert Tepki

Bakanlardan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gerginliğe Kınama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişi sırasında CHP milletvekillerinin engellemeye çalışmasına, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri sert bir dille tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür şiddet eylemlerinin aziz millete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlık olduğunu belirterek, "Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, asla yakışmaz" dedi. Tunç, sözlerine devam ederek, Gazi Meclis'in kutsallığına atıfta bulundu ve bu tür eylemlere karşı milletin gereken cevabı vereceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de yaşanan bu provokatif tutumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "TBMM'nin itibarını koruma kararlılığımız tamdır. Asla müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP milletvekillerinin davranışını şiddetle kınayarak bu eylemlerin millet iradesine karşı bir müdahale olduğunu dile getirdi. Bakan Işıkhan, Sayın Bakanımıza ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, TBMM'deki saldırıları kabul edilemez bulduğunu belirterek, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Başkanımız Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu saldırıların komisyon çalışmalarına zarar vereceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, yaşanan olayları bir utanç olarak nitelendirerek, Ali Yerlikaya'ya karşı gösterilen kaba kuvvetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.