DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,41 0,46%
ALTIN
2.922,87 -0,16%
BITCOIN
3.255.169,51 -2,15%

Bakanlardan TBMM'deki Gerilime Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik saldırıları kınayan bakanlar, TBMM'de yaşanan gerginliğe karşı ortak bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:30
Bakanlardan TBMM'deki Gerilime Sert Tepki

Bakanlardan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gerginliğe Kınama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişi sırasında CHP milletvekillerinin engellemeye çalışmasına, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri sert bir dille tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür şiddet eylemlerinin aziz millete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlık olduğunu belirterek, "Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, asla yakışmaz" dedi. Tunç, sözlerine devam ederek, Gazi Meclis'in kutsallığına atıfta bulundu ve bu tür eylemlere karşı milletin gereken cevabı vereceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de yaşanan bu provokatif tutumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "TBMM'nin itibarını koruma kararlılığımız tamdır. Asla müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP milletvekillerinin davranışını şiddetle kınayarak bu eylemlerin millet iradesine karşı bir müdahale olduğunu dile getirdi. Bakan Işıkhan, Sayın Bakanımıza ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, TBMM'deki saldırıları kabul edilemez bulduğunu belirterek, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Başkanımız Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu saldırıların komisyon çalışmalarına zarar vereceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, yaşanan olayları bir utanç olarak nitelendirerek, Ali Yerlikaya'ya karşı gösterilen kaba kuvvetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi
3
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
4
TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı
5
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti
6
SOLOTÜRK, Gelibolu'da 26 Kasım Gösteri Uçuşu Gerçekleştiriyor
7
Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı