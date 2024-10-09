Bakanlık Açıklaması: Lübnan'a 300 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'da gerçekleşen tahliyeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın yaptığı duyuruda, Beyrut'a ulaşan gemilerde 300 ton insani yardım malzemesi bulunduğu ve bu malzemelerin dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edileceği belirtildi.

Gemiler Lübnan'a Ulaştı

Açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeni ile Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı ifade edildi.

Tahliye ve Yardım Malzemeleri

Bakanlık, iki çıkarma gemisinin tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma görevini üstlendiğini, ayrıca dört gemiye refakat ve koruma görevi verildiğini de vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle kendi vatandaşlarımız olmak üzere, devletimizden yardım talep eden yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilecektir."