Bakanlık Açıklamasında İSG Düzenlemeleri Hakkında Eleştiriler Yanıtlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İSG Yenilikleri Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerine yönelik eleştirileri yanıtladı. Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan, söz konusu iş yerlerine otomatik ceza uygulanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeni Yönetmelik 2025'te Yürürlüğe Girecek

Bakanlık, İSG hizmetlerinin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerin belirlendiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesinin, tüm kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

İşverenlere Seçenekler Sunuluyor

Açıklamada, 50'den az çalışanı bulunan iş yerleri işverenlerinin, yükümlülüklerini yerine getirirken çeşitli yöntemler tercih edebilecekleri belirtildi. Bu yöntemler arasında iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirilmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden ya da ÇASMER'lerden hizmet alma ve Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak koşuluyla İSG hizmetlerini bizzat üstlenmek yer alıyor.

Eğitim Koşulu ile İSG Hizmetleri Yürütülebilecek

Bakanlık, işverenlerin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmadan, sadece Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütme imkanına sahip olacaklarını vurguladı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi"nin başarıyla tamamlanması yeterli olacak.

Otomatik Ceza İddiaları Asılsız

Bakanlık ayrıca, bazı basın organlarında yer alan, 31 Ocak 2025 tarihinde otomatik olarak ceza uygulanacağı iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, bu tarz açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sağladığı bu bilgiler, işverenlerin İSG hizmetlerini yürütmelerine yönelik daha esnek ve uygulanabilir bir yaklaşım benimsemesini amaçlamaktadır.