Bakanlık Cem Garipoğlu için kararını verdi! Kardeşinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı

Münevver Karabulut'un 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmesi sonucu yaşanan olaylara dair uzun süren hukuki çabalar sonuçlandı.

TALEP REDDEDİLDİ

2009 yılında İstanbul Bahçeşehir'de gerçekleşen Münevver Karabulut'un ölümü, hala aydınlatılamamış bir sır olarak duruyor. Genç kızın cansız bedeni, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldükten sonra çöp konteynerinde parçalanmış şekilde bulundu. Bu korkunç olayın ardından başlayan süreç, birçok açıdan soru işaretleriyle dolu bir hikayeye dönüştü.

2014 yılında Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmesine rağmen, Karabulut Ailesi'nin şüpheleri durmadı. Zira intihar sonrası ortaya çıkan fotoğraf, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne dair şüpheleri daha da güçlendirdi. Baba Süreyya Karabulut, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adaletin sağlanması için mezarın açılması talebinde bulundu.

Ancak bu talep defalarca reddedildi. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını iddia eden baba Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla ilk suç duyurusunu yapmıştı. Ancak savcılık, başvuruyu "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle reddetti. Üst mahkeme de aynı yönde karar vererek mezarın açılmasına izin vermedi.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin incelemesi, Cem Garipoğlu'nun ölümünden sonra alınan DNA örnekleri ile anne ve babasının DNA'sının yüzde 99.99 oranında uyumlu olduğunu gösterdi. Ancak bu sonuca rağmen mezarın açılma talebi bir kez daha reddedildi.

Süreyya Karabulut, Adalet Bakanlığı'na başvurarak mahkemelerin ret kararına itiraz etti. Ancak Adalet Bakanlığı, talebi reddederek konuyu sonlandırdı. Bu süreç boyunca yaşanan hukuki çabalara rağmen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma talebi, yine de Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmedi.