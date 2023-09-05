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Bakanlık duyurdu: İki il arası uçuşlar başlıyor

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Bakanlık duyurdu: İki il arası uçuşlar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu iki il arasındaki mesafenin kısaltıldığı müjdesini verdi. Rize ve İzmir uçuşlarının 18 Eylül Pazartesi başlayacağı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İzmir ve Rize arasındaki uçuşlarının başladığı haberi verilirken ilk seferin 18 Eylül'de yapılacağı bilgisi verildi. Kasım ayından itibaren geçerli olan bu uçuşları haftada iki sefere çıkarılması hedefleniyor.

rize izmir uçak seferi

YÜZDE 27 İLERLEME

İran'ın kuzey kesiminden Dubai Limanlarını kullanılarak yapılan 25 milyar dolarlık ithalatın bir aydan 15 güne indirilmesi alternatifi ülkemiz için büyük avantajı doğuruyor. Bölgenin ve ülkenin deniz ticaretinden alınan paya büyük katkı bulunurken yüzde 27 ilerleme kaydedildi.

2026 yılı içerisinde projenin faaliyete geçmesiyle beraber ilk seviyede 600 kişiye istihdam sağlanırken zaman içerisinde bu sayısının daha da artması bekleniyor. Rize'nin geleceği için öneminin büyük olduğu bu liman mühür olarak varsayılıyor. 

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