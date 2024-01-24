Bakanlık fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı harekete geçti: Tespit edilen işletmelere 103 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat ve stokçulukla ilgili 19 Ocak'ta 35'inci toplantısını yaptı. Toplantıda otomotiv sektöründe piyasayı ve rekabeti bozan, tüketicilerin malları almasını zorlaştıran 8 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplam 27 milyon 082 bin 889 TL ceza verilmesi kararı alındı.

BETON VE ÇİMENTO SATAN 20 İŞLETMEYE 15 MİLYON CEZA

Toplantıda fahiş fiyat uygulayanlar da ele alındı. Bu kapsamda, fahiş fiyatla hazır beton ve çimento satan 20 işletmeye 15 milyon 239 bin 294 TL; tavukçuluk sektöründe fahiş fiyatla ürün satan 8 işletmeye de 4 milyon 969 bin 335 TL idari para cezası verildi.

Toplantıda ekmek satan işletmelerin denetim sonuçları da ele alındı. Fiyat tarifesine uymayan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL ceza kesildi. Ayrıca, fahiş fiyat ve stokçuluk yaparak piyasayı ve rekabeti bozan, tüketicileri zarara uğratan işletmelere de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplam 103 milyon 160 bin 995 TL ceza verdi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, haksız ticari davranış ve faaliyetlerde bulunanlara karşı gerekli idari önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.