Bakanlık, İzmir Körfezi Temizliği İçin Çalıştay Düzenledi

İzmir Körfezi İçin Temizlik Seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokularla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarmak amacıyla bir çalıştay düzenledi. Bu etkinlik, İzmir İçin Nefes Projesi çerçevesinde hayata geçirildi.

Çalıştay Detayları

Bakanlık, 12 Kasım tarihinde İzmir İl Müdürlüğü'nde yapılan çalıştayda, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte birçok önemli kurumun temsilcilerini bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkilileri de katılımcılar arasında yer aldı.

Çalıştayın ilk günü, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesine odaklandı. İkinci gün ise Bilim Kurulu üyeleri ile daire başkanları, yürütülen projeler hakkında sunumlar yaptı ve yeni çalışmalar oluşturdu.

İzmir İçin Nefes Projesi

Çalıştayda, Bakanlık tarafından yürütülecek olan İzmir İçin Nefes Projesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Bu projeyle birlikte İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin belirlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin analiz edilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirip gerekli önlemleri alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.