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Bakanlık müjdeyi verdi: Sınavsız KPSS'siz personel alımları başladı

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Bakanlık müjdeyi verdi: Sınavsız KPSS'siz personel alımları başladı
İş arayan adaylara müjdeli haber Bakanlıktan geldi. Tam 120 bin personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara müjde GSB ve MEB'den geldi. KPSS şartı olmadan 120 bin personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

120 BİN PERSONEL ALIMI BAŞLADI

MEB ve GSB tarafından yapılan son duyurulara göre İŞKUR aracılığıyla 120 bin TYP alımı yapılacak. Adaylar temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için istihdam edilecek. Başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı olmak, 18 yaşını doldurmak, 

iki bakanlığın typ alımları başladı

herhangi bir kurumdan sigortalı olmamak, emekli ya da malullük maaşı almamak, açıköğretim hariç öğrenci olmamak şartları aranacak. MEB ve GSB TYP alımları için başvurular Eylül ayında başlayacak. Bakanlıkların ilgili ilanları Ağustos ayı sonunda Resmi Gazete aracılığıyla yayımlaması bekleniyor. 

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