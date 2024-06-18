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Bakanlık satılamayan kurbanlıklara ne olacağını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) Kurban Bayramı’nda pazarlara getirilip satılamayan kurbanlıkları satın alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 13:46
Bakanlık satılamayan kurbanlıklara ne olacağını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bayramda satılamayan kurbanlıklara yönelik yeni bir açıklama yaptı. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan satın alıp bayram boyunca satamayan vatandaşlar için Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların kurbanlıklarını alacaklarını açıkladı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 20-28 Haziran tarihlerinde en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvuran vatandaşlardan alım yapacağı vurgulandı. 

Başvurular sırasında hayvan sahiplerinden kimlik belgesi, kurban satışı için verilen sevk raporu, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ibraz edilmesi gerekecek. TÜRKVET sistemi üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra tüm hayvanlar alım kriterlerine göre karkas et olarak satın alınacak. Ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılıyor olacak. Üreticiler ise en yakın kesimhanede hayvanı kestirebilecekler. 

Alım fiyatı ne kadar? 

ESK tarafından yapılacak olan alımlarda et cari alım fiyatı kilogram başına yerli ve ithal için 280 lira, düve için 270 lira ve inek için de 260 lira olacak. Büyükbaş hayvanlarda yerli tosun 320 lira, ithal tosun 285 lira, düvede 305 lira ve inekte de 295 lira olarak uygulanacak. 

Küçükbaş et cari alım fiyatları ise kilogram başına koyun için 250 lira keçi için 140 lira olarak uygulanacak. Kurbanlık alım fiyatı ise kilogram başına koyunda 280 lira ve keçide de 170 lira olacak. 

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