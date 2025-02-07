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Bakanlık, Sıla Bebeğin Ölümü Davasına İtiraz Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla bebeğin ölümüne dair verilen cezalara itiraz edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:12
Bakanlık, Sıla Bebeğin Ölümü Davasına İtiraz Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İtiraz Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedildikten sonra hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itaaz için istinafa başvuracağını duyurdu.

Tehdit ve Talepler

Dava sürecinde müdahil olan Bakanlık, mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli karara dayanarak, tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üst hadden ceza almasını talep edecek. Ayrıca, sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın kasten öldürme suçu nedeniyle cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Mahkeme Kararı

Bugün açıklanan mahkeme kararında, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan K.A., iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. ise 7 yıl hapis cezasına mahkum oldu. K.A'nın babası K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.

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