Bakanlık'tan İstanbul'daki Otizmli Çocuğa Şiddet İddialarına Hukuki Hamle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde otizmli bir çocuğa şiddet uygulanmasına dair ciddi iddialara karşı harekete geçti. Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, bazı basın yayın organlarında 9 yaşındaki otizmli çocuğun maruz kaldığı şiddet ile ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi. Olayın hemen ardından Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezine yönelik ivedi bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu kuruluşta yapılan incelemenin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." ifadesine yer verildi. Ek olarak, bakanlığın ekiplerinin mağdur aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlattığı da vurgulandı.

Bakanlık, ihmalin tespit edilmesi durumunda sorumluların en ağır cezaları alabilmesi için davaya müdahil olacağını ve süreci yakından takip edeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.