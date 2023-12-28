Bakanlık'tan yeni düzenleme: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet ücretlerinde değişiklik

2024 yılında değerli kağıtların fiyatlarına zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile değerli kağıt bedellerini güncelledi. Buna göre; noter, beyanname, protesto, vekaletname, resen senet, pasaport, ikamet izni, kimlik, aile cüzdanı, sürücü belgesi, sürücü çalışma belgesi, motorlu araç tescil belgesi, iş makinesi tescil belgesi, banka çekleri gibi değerli kağıtların fiyatları arttı.

2024 yılı itibari ile değerli kağıtların ücretlerinde değişiklikler meydana geleceği duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamaya göre yeni yılda fiyat artışı yaşanacak olan değerli kağıt ücretleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan paylaşıma göre noter işlemleri 87 lira, beyanname 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet 174 lira, pasaport 790 lira, ikamet izni 565 lira, doğum nedeniyle kimlik düzenlenmesi 130 lira ödenecek.

Değerli kağıt ücretleri belirlenirken, Değerli Kağıtlar Kanunu’nun 210 numaralı maddesi baz alınıyor.

Bunun yanı sıra kimlik ve ehliyetlere yönelik düzenlemede ise şu şekilde güncel fiyatlar olacağı duyuruldu;

Kimlik değiştirme 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik çıkarma 260 lira, aile cüzdanı 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira şeklinde güncellendi.