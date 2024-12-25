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Bakanlıklara 244 Yeni Kadro İhdası

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 7 bakanlık ve kuruma toplam 244 kadro ihdas edildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 04:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 04:33
Bakanlıklara 244 Yeni Kadro İhdası

244 Yeni Kadro İhdası Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara toplamda 244 kadro ihdas edildi. Kararnamenin detayları, resmi gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, kadro ihdası gerçekleştirilen kurumlar arasında;

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 kadro
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 4 kadro
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5 kadro
  • Sosyal Güvenlik Kurumu: 26 kadro
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 200 kadro
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü: 5 kadro
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: 2 kadro

Yeni Kadro Dağılımları

Yeni kadrolar başta daire başkanları olmak üzere çeşitli unvanlar ile dağıtılmıştır:

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatına 2 daire başkanı
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 4 daire başkanı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü, 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatına 13 şube müdürü, taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 185 uzman ve 15 müşavir avukat
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 5 şube müdürü
  • Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatına 1 daire başkanı ve 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri

Bu ihdas, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

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