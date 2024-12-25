Bakanlıklara 244 Yeni Kadro İhdası

244 Yeni Kadro İhdası Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara toplamda 244 kadro ihdas edildi. Kararnamenin detayları, resmi gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, kadro ihdası gerçekleştirilen kurumlar arasında;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 kadro

kadro Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 4 kadro

kadro Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5 kadro

kadro Sosyal Güvenlik Kurumu: 26 kadro

kadro Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 200 kadro

kadro Vakıflar Genel Müdürlüğü: 5 kadro

kadro Diyanet İşleri Başkanlığı: 2 kadro

Yeni Kadro Dağılımları

Yeni kadrolar başta daire başkanları olmak üzere çeşitli unvanlar ile dağıtılmıştır:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatına 2 daire başkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 4 daire başkanı

Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı , taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü , 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü

, taşra teşkilatına ise , ve Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatına 13 şube müdürü , taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı

, taşra teşkilatına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 185 uzman ve 15 müşavir avukat

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 5 şube müdürü

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatına 1 daire başkanı ve 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri

Bu ihdas, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.