Bakanlıktan demir çelik sektöründeki 2 firmaya büyük ceza: 7 milyar lira ödeyecekler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapmış olduğu incelemeler sonucunda, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 2 firmaya rekor bir ceza verme kararı aldı. Buna göre bu iki firmaya, toplamda 7 milyar liralık ceza verildi.

Bakanlık tarafından vergi incelemesi işlemleri gerçekleştirilirken, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ise ‘aklama’ incelemelerini yürütüyor. Son süreçte yürütülen faaliyetlerde, demir-çelik sektöründeki firmalar yerinde denetleniyor.

Fiyat istikrarını ve dengesini bozan, tekelleşen, sahte fatura düzenleyen, kamuyu zarar uğratan ve haksız kazanç elde eden firmalar için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri denetim işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, iki firmaya yaklaşık 7 milyar lira tutarında ceza kesildiği ifade edildi.