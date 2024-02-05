Bakanlıktan gelen haber etekleri tutuşturdu! Hemen kontrol edin, haberiniz olmayabilir

Ticaret Bakanlığı kamu borcunun tahsiline yönelik ilk adımları attı. Bakanlık açıklamasında, iç ve dış ticaret alanında haksız rekabete yol açabilecek eylemlerin önlenmesi, ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, bakanlık ve bakanlığın haklarını gasp edecek ticareti koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalara devam edileceği belirtildi.





Dolayısıyla 2023 yılında gerçekleştirilen incelemeler, denetimler ve soruşturmalar kapsamında gümrük, iç ve dış ticaret sektörlerinde tespit edilen hileli işlemlere ilişkin 2.194 adet rapor düzenlendiği belirlendi. Rapor sonucunda Bakanlık, 789 milyon lirası ek vergi borcu ve 5,7 milyar lirası idari para cezası olmak kaydıyla 6,4 milyar lirayı geçen kamu alacağının tahsiline ilişkin işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, bakanlığın devletin ekonomik alandaki politikalarını daha etkin bir biçimde uygulamak adına çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.