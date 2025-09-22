Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Kamu personeli maaş promosyonlarında yeni bir rekor kırılarak Adalet Bakanlığı, yürüttüğü ihale sonucunda Vakıfbank ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bakanlık personeline tek seferde 99.500 TL promosyon ödenmesi kararlaştırıldı.

İhale Süreci ve Rekor Teklif

Adalet Bakanlığı personelinin üç yıllık maaş ödemelerini kapsayan bankanın belirlenmesi için düzenlenen ihale, yoğun rekabete sahne oldu. İhalenin ilk turlarında bankalar arasında kıyasıya mücadele yaşandı; Yapı ve Kredi Bankası teklif yarışına 80.000 TL ile başladı, ardından Türkiye İş Bankası teklifi 85.000 TL'ye yükseltti. Vakıfbank ilk etapta 90.000 TL ile iddiasını gösterdi, süreç sonunda ise teklifini 99.500 TL'ye çıkararak ihaleyi kazandı ve diğer bankaların çekilmesine neden oldu.

Anlaşma Detayları ve Ek Avantajlar

İmzalanan protokol üç yıl süreyle geçerli olacak. Rekor promosyon tutarı olan 99.500 TL'nin, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde personele ödenmesi planlanıyor. Ayrıca anlaşma kapsamında her bir personele, üç taksit halinde kullanılabilecek 100.000 TL limitli faizsiz avans hesabı (kredili mevduat hesabı) tanımlanacak.

Bu düzenleme, on binlerce kamu çalışanını doğrudan etkileyen önemli bir adım olarak kayda geçti.