Bakırhan: Gazze Ateşkesi Kalıcı Olmaz — Filistin'in Meşru Talepleri Karşılanmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kalıcı barış için Filistin halkının haklı ve meşru taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Rojin Kabaiş davası ve yetkililere çağrı

Bakırhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin davayı hatırlattı. Bir yıl geçmesine rağmen faillerin bulunmadığını belirten Bakırhan, olayın gerçeklerinin açığa çıkarılması için yetkililerin derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve İmralı talebi

Komisyon çalışmalarına değinen Bakırhan, toplantılarda farklı kesimlerden çok sayıda ismin dinlendiğini anımsattı. Komisyon'un İmralı ile görüşmesini talep eden Bakırhan, önyargılardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Önyargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. 'Şununla görüşülsün, bununla görüşülmesin, şuna gidilsin, buna gidilmesin' 100 yıllık meselenin tartışıldığı bir süreçte öne konulması gereken bir yaklaşım değil. Komisyon'un Öcalan'la görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Halk, Meclis'in dertlere deva, yaralara merhem olmasını bekliyor. Kimse unutmasın ki bu Meclis'in omuzlarında bir yılın değil, 100 yıllık geleceğin tarihi sorumluluğu duruyor. Bu yılın Meclisi ilk meclis kadar önemlidir. Demokratik müzakereyle demokratik cumhuriyeti inşa etme göreviyle Meclisimiz karşı karşıyadır. Bu yıl herhangi bir yıl değil."

Anayasal yurttaşlık ve yasal talepler

Herkesi kapsayan anayasal yurttaşlık talep ettiklerini dile getiren Bakırhan, hukukun üstünlüğü, kayyımların değil iradenin esas alınması, söz, basın ve örgütlenme özgürlüğü ile ana dilde eğitim hakkı gibi temel talepleri sıraladı. Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası başta olmak üzere temel mevzuatta acil düzenlemeler isteyerek, hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasası çağrısında bulundu.

Bakırhan, hasta ve siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını ve siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarının hızla kendi topraklarına dönmesini talep etti. Konuşmasında şu soruyu yöneltti: "Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı, hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir."

Yerel demokrasinin önemi ve ülke kazanımı

Bakırhan, söz konusu düzenlemelerin sadece bir bölge için değil bütün Türkiye için istendiğini, yerel demokrasinin güçlenmesi ve özgürlüklerin artmasının ülkenin tamamına fayda sağlayacağını belirtti.

Parti pozisyonu ve eleştirilere yanıt

Partisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Bakırhan, sürekli "DEM Parti kimin tarafında" sorusuyla muhatap olduklarını söyledi ve açıklamasında şu görüşe yer verdi: "Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. İki siyasal kutba sıkıştırılmak istenen toplumun sesiyiz, üçüncü yoluz."

Gazze değerlendirmesi

Ateşkesin önemini vurgulayan Bakırhan, ancak bunun tek başına barış anlamına gelmediğini ifade ederek, "Ateşkes elbette önemlidir ama hepimiz biliyoruz ki ateşkes tek başına barış değildir. Kalıcı barış için adil kapsamlı bir çözüm şarttır. Barışın kalıcı olabilmesi için de Filistin halkının haklı ve meşru talepleri karşılanmalıdır. DEM Parti olarak Filistin halkının meşru haklarını sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Suriye ve Nusaybin sınır kapısı çağrısı

Gündemdeki Suriye gelişmelerine de değinen Bakırhan, Türkiye'nin Nusaybin Sınır Kapısı'nı açması gerektiğini savundu.

