Bakırhan: İmralı Görüşmeleri Yeni Bir Dönem Başlatabilir

İmralı Görüşmeleri Yeni Bir Umut Taşıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2011'de Gülyazı köyünde hayatını kaybeden 34 kişi için düzenlenen anma programına katılan Bakırhan, burada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakırhan, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşanan olayın toplum üzerindeki etkilerini vurguladı.

İmralı Ziyareti ve Beklentiler

DEM Parti heyetinin İmralı'daki ziyaretinin önemine dikkat çeken Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etmelerini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." diyerek bu süreçteki umutverici beklentilerini dile getirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağ), hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek, "başsağlığı" diledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağ), hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek, "başsağlığı" diledi.