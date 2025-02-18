Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin geçen haftaki TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, partinin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, “Heyetimiz gelecek, birlikte istişare yapıp yol haritamızı belirleyip kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öcalan ile Görüşme Planları

Bakırhan, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yapmayı planladığını duyurdu. Ayrıca, Öcalan'dan beklenen bir çağrı olduğuna dikkat çekti ve “Biz çağrı bekliyorduk, onlar kayyumla mesaj verdi” dedi.

Görevlendirmelere Eleştiri

Bakırhan, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, bunun “sabotajcı bir aklın eseri” olduğunu öne sürdü. Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliye de tepki gösteren Bakırhan, “Her birimizin bu yolda alnı aktır. Kim ne yaparsa yapsın, haklı mücadelemiz durmayacak ve devam edecektir” şeklinde konuştu.

Öcalan'dan Beklenen Açıklamalar

Bir gazetecinin, PKK Öcalan ile yapılacak görüşmelere dair sorusunu cevaplayan Bakırhan, “Heyetimiz buraya gelecek, birlikte bir istişare yapıp yol haritamızı belirleyip kamuoyuyla da paylaşacağız. Görüştükten sonra da heyetimiz İmralı ile tekrar görüşmek için başvuru yapacak” açıklamalarında bulundu.

Öcalan'ın şubat ayında yapacağı iddia edilen açıklamayla ilgili soruyu yanıtlayan Bakırhan, “Umuyor, bekliyoruz ki en kısa sürede açıklama, çağrı yapılsın. Adalet Bakanlığı bu işi hızlandırırsa muhtemelen yakın sürede Öcalan da hazırlığına son noktayı koyup bir açıklama yapacak” şeklinde ekledi.

Çağrının Niteliği

Bakırhan, PKK Öcalan'ın yapacağı çağrının niteliğine dair, bunun “yüz yıllık bir çağrı” olacağını ve “bir yol haritası” çıkarılacağını, silah bırakmanın da bunun küçük bir sonucu olacağını değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.