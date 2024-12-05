Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Başörtüsü Kesim İddiasına Soruşturma

Başörtüsü Kesimi İddiarına Resmi Soruşturma

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutukluların, ceza infaz kurumuna kabulü sırasında başörtülerinin kesildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak 3 infaz ve koruma memuru da görevden uzaklaştırıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ilgili haberlerin ardından başlatılan işleme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun maddeleri gereğince ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında ayrımcılığa yer olmadığına ve insan onuruna saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen her türlü iş ve işlem, anılan mevzuat hükmü doğrultusunda yerine getirilmektedir."

Olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden alınmıştır.

Ceza infaz kurumlarının yönetiminde manevi değerlere en üst düzeyde hassasiyet gösterildiğinin altı çizilerek, aksi yöndeki davranışlara asla taviz verilmeyeceği belirtildi.