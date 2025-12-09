DOLAR
Bakırköy'de Etiket Fabrikasında Depo Yangını - Dumanlar Kilometrelerce Görüldü

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta etiket fabrikasının depo kısmında saat 13.30'da çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; dumanlar kilometrelerce görüldü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:35
Olay, saat 13.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve görüntüler

Fabrika çalışanlarının durumu fark edip polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini araması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Dumandan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü ve alevlerin yükselişi kameraya yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan da görüntülendi. Yapılan soğutma çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Durum ve soruşturma

Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

