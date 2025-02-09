Bakırköy'de İSKİ'ye Ait Su Borusu Patladı: Cadde Trafiğe Kapandı

Bakırköy'de İSKİ'ye Ait Su Borusu Patladı

Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ne ait su borusunun patlaması sonucunda, Yeni Havaalanı Caddesi trafiğe kapatıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu caddede büyük bir su birikintisi oluştu. Bu durum, bölgedeki trafiği olumsuz etkileyerek araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesine neden oldu.

Trafiği düzenleyen polis ekipleri, olay yerine intikal ederken İSKİ ekipleri de ana hattaki suyu kapatarak arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, yetkililer sürekli olarak altyapı denetimlerini gerçekleştirmektedir. Ancak bu patlama, yer altındaki eski boruların ve hatların bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.