Bakırköy'de Karaya Oturan 'MSC Rhiannon' Gemisi İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Bakırköy'de Karaya Oturan 'MSC Rhiannon' İçin Acil Kurtarma Çalışmaları

Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı konteyner gemisi 'MSC Rhiannon' için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

Operasyonun Başlangıcı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan 188 metre uzunluğundaki 'MSC Rhiannon' isimli geminin Ahırkapı demir sahasında karaya oturduğu belirtildi. Açıklamada, “'MSC Rhiannon' isimli konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatılmıştır” denildi.

Olayın ardından gözler, geminin kurtarılması için başlatılan bu kritik operasyona çevrildi. Kıyı Emniyeti ekiplerinin, gemiyi karadan kurtarabilmek için gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalara hız verdiği bildirildi.