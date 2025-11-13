Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Karşı Araca Çarptı

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Koşuyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 42 BTM 31 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki reklam panosuna çarptı, ardından savrularak karşı şeritteki 34 ECP 596 plakalı araca çarptı ve takla attı.

Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

