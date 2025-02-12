Bakırköy'de Motosiklet Kazasında Ölüm: Yabancı Uyruklu Sanığın Tahliyesi

Bakırköy'de Motosiklet Kazasında Ölüme Neden Olma Davasında Gelişme

Bakırköy'de, motosikletin arkasında bulunan Aysel Yurtoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açılan davada, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık Zeyid El Hamit'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeyid El Hamit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın yanı sıra müştekiler Melek ve Hakan Yurtoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanıktan Olayın Detaylarına İtiraz

Sanık Zeyid El Hamit, savunmasında kazanın kaza raporundaki gibi gerçekleşmediğini iddia etti. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Koray Güneş'in sol şeritte giderken sinyal verip sağ şeride geçtiğini belirten El Hamit, bu geçişten sonra kazanın meydana geldiğini ifade etti. Sanık, "Benim onu sollarken ona çarptığım doğru değildir. Normalde iki kaskımız vardı. Ancak kaza anında kız arkadaşımın kaskı takılı değildi. Ben değer verdiğim bir insanı kaybettim. Vicdanen bunun yükünü taşıyorum." şeklinde konuştu.

Maktulün Ailesinin Üzerindeki Etki

Maktulün babası Hakan Yurtoğlu, olayın ardından tüm hayatlarının değiştiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Tanık Ertunç Topçu ise kazaya karışan aracın yolcu koltuğunda otururken, sanığın sol tarafta olmayan bir şeritten sollama yapmaya çalıştığını ve motosikletin aracın sağ aynasına vurarak kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Ara Karar ve Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme, sanığın haftada iki kere imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine hükmetti. Duruşmanın ilerleyen günlerde eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianame ve Cezai Süreç

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeyid El Hamit'in idaresindeki motosikletin, arkasında Aysel Yurtoğlu ile seyir halindeyken, Koray Güneş'in aracını geçmeye çalışması sırasında kazanın meydana geldiği ifade ediliyor. Maktulün ölümünün çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olduğu ve sanığın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışla Aysel Yurtoğlu’nun ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Sanık için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.