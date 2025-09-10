Bakırköy'de Motosikletten İş yerine Ateş Açma: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de polis ekiplerinin bir kavga ihbarı için gittiği iş yerine seyir halindeki motosikletten silahla ateş açılması olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın Seyri

İlçedeki bir iş yerinin önünde kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptığı sırada seyir halindeki bir motosikletten iş yerine ateş açıldığını gördü. Zanlılar kaçarken polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Kovalama sırasında motosikletteki 2 şüpheliden biri, polisin "dur" ihtarı için havaya ateş eden görevlilere doğru silahını fırlattı. Kaçan şüpheliler bir kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya devam ederken yakalandı.

Yakalanma, Arama ve İsimlendirme

Şüphelilerin sorgulanması sonucu motosiklet sürücüsünün B.B. (18) ve silahla ateş açanın K.T. (23) olduğu tespit edildi. Zanlılarla bağlantılı olduğu belirlenen Ö.A. ise Arnavutköy'de bulunan evinde yakalandı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 7 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Soruşturma ve Görüntüler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin seyir halindeki motosikletten iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.