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Bakırköy'de Olaylı Kurşunlama: 3 Zanlı 'Daltonlar' Suç Örgütü İçin Çalışıyordu

Bakırköy'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi, suç örgütü bağlantıları tespit edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:55
Bakırköy'de Olaylı Kurşunlama: 3 Zanlı 'Daltonlar' Suç Örgütü İçin Çalışıyordu

Bakırköy'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında, 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün yurt dışındaki üyelerinden talimat aldığı belirlendi.

Emniyetin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin silahlı saldırıya uğraması üzerine inceleme başlattı. Olayın 24 Aralık'ı da kapsayan bir dönemde meydana geldiği, gece ve akşam saatlerinde toplam 14 el ateş açıldığı saptandı.

İş yeri sahibi S.İ., yapılan saldırının ardından yabancı bir numaradan motosiklet üzerindeki şahısların kendisine ateş ettiği yönünde bir video gönderildiğini ve sonrasında "Mesajı aldınız, sabah patronunuz arasın beni." içerikli bir mesaj aldığını bildirdi.

Polisin yaptığı derinlemesine araştırmalar sonucu, olayda kullanılan çalıntı motosiklet Esenyurt'ta terk edilmiş halde bulundu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli, A.A. (17), E.A. (27) ve B.Y. (22), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, B.Y.'ye ait bir tabanca ile olayda kullanılan motosiklet kaskları ve montlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde araçlara cam film...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde araçlara cam film kaplaması yapan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin başlattığı inceleme sonunda gözaltına aldığı 3 şüpheliyi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde araçlara cam film...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy Florya Caddesi'nde araçlara cam film kaplaması yapan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin başlattığı inceleme sonunda gözaltına aldığı 3 şüpheliyi adliyeye sevk edildi.

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