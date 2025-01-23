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Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı

Bakırköy'de bir özel liseye mermi isabet etmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:48
Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı

Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet etmesi olayında, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaşanan bu korkutucu duruma dair önemli bilgilere ulaştı.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çevredeki bir süre zaman geçiren iki şüpheliden birinin okula doğru silahla ateş açtığını, diğerinin ise yere düşen boş kovanları topladığını tespit etti.

Kimlik Tespiti ve Gözaltı

Şüphelilerin kimlikleri, Ş.K. ve Y.Ç. olarak belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin aynı mahallede bir ikamete girdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız bir tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Y.Ç.'nin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı, Ş.K.'nin ise adliyedeki süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Polis İncelemesi Devam Ediyor

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan özel liseye yönelik olayda, okulun duvarına ve camına 3 merminin isabet ettiğine dair yapılan incelemelerle tespit edildi. Olayla ilgili polis incelemeleri sürüyor.

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