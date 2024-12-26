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Bakırköy'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Bakırköy'de Mimar Basri Mete Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:13
Bakırköy'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Bakırköy'de Otomobil Yangını

Bakırköy, Mimar Basri Mete Sokağı'nda park halinde bulunan bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu büyük bir panik yaşandı. Olay, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesiyle gelişti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otomobilin ön kısmında dumanlar yükselmeye başladığı anda hemen yetkililere haber verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındıktan sonra, ne yazık ki otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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