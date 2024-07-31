Bakırköy'de Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bakırköy'de Silahlı Saldırı

Bakırköy'de iki kişinin yaralandığı bir silahlı saldırı olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kennedy Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İş yerinin önünde sohbet eden Burak K. ve yabancı uyruklu Pouria N. adlı bireylerin bulunduğu sırada, kasklı bir şüpheli yaklaştı ve silahla ayaklarına ateş etti. Saldırgan, olayın ardından kendisini yol kenarında bekleyen bir motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Yaralıların Durumu

İki kişinin saldırıda yaralandığı, ancak hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Polisin İncelemesi

Saldırı sonrası polis ekipleri, iş yerinin önünde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O kullanımındaki güvenlik artırımı, saldırının anını kaydetti. Görüntülerde, saldırganın kaldırımda sohbet eden kişilere yaklaşarak ateş açtığı ve ardından kaçışı yer alıyor.

Cesur Anne

Saldırı anında, bir vatandaşın bebek arabasındaki çocuğunu korumak amacıyla park halindeki bir otomobilin arkasına sığındığı dikkat çekti. Bu olay, olay anındaki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.