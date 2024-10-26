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Bakırköy'de Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Alışveriş merkezinde kadını taciz ettiği iddia edilen C.B., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:42
Bakırköy'de Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de Taciz Olayı

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, bir kadının cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Gözaltına Alınma Süreci

18 Ağustos'ta mağaza içerisinde bir kadın, taciz edildiğini bildirerek güvenlik güçlerine başvurdu. Olay üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti ve kapsamlı bir araştırma başlattı.

Şüphelinin Tespiti ve Tutuklanması

Ekipler, güvenlik kameralarını inceledikten sonra, olayın ardından kaçan şüphelinin C.B. olduğunu belirledi. Takip sonrası Sultangazi'deki ikametgahında gözaltına alınan C.B., polisteki işlemlerinin ardından 9 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bu gelişmeler, kadınların güvenliği konusunda toplumda dikkat çekici bir hassasiyetin arttığını göstermektedir.

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