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Bakırköy'de Tır Kazasında 4 Ölüm: Şoföre 11 Yıl Hapis Cezası

Bakırköy'de tır devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, tır şoförü Mehmet Fettahoğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:20
Bakırköy'de Tır Kazasında 4 Ölüm: Şoföre 11 Yıl Hapis Cezası

Bakırköy'de Tır Kazası Davasında Karar Açıklandı

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında, otomobilde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Duruşmaya Katılım Sağlandı

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Son sözünde, suçlamaları kabul etmeyen Fettahoğlu, bilerek suç işlemediğini belirterek tutulduğu cezaevinden tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, sanığa yönelik indirim uygulayarak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ayrıca Fettahoğlu'nun sürücü belgesinin 2,5 yıl süreyle geri alınması kararlaştırıldı.

Kazanın Ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi'nde gerçekleşen kaza detayları yer aldı. İddianameye göre, Mehmet Fettahoğlu'nun tırının, 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen, Hava Harp Okulu yolundan sağa dönüş yapmayarak devam ettiği belirtildi.

Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurtvaryant köprüsüne çarparak yan yatan tır, aynı istikamette va bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

İddianame Talebi

İddianamede, Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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