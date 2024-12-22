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Bakırköy'de Tırın Dorsesindeki Çekiciler Üst Geçide Çarptı

İstanbul Bakırköy'de bir tırın dorsesindeki çekicilerin üst geçide çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 01:58
Bakırköy'de Tırın Dorsesindeki Çekiciler Üst Geçide Çarptı

İstanbul Bakırköy'de Tır Kazası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen bir olay, trafik güvenliğine dair önemli bir uyarı niteliğinde. Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya istikametine giden 06 HA 6187 plakalı tır, dorsesinde taşıdığı çekicilerle birlikte üst geçide çarptı.

Olay, çarpma anının cep telefonu kamerası ile kaydedilmesiyle sosyal medyada hızla yayıldı. Kazanın ardından ihbar üzerine polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Olay yerinde, tır ve dorsesindeki çekiciler ekipler tarafından güvenli bir şekilde kaldırıldı. Bu olay, sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda bir hatırlatma niteliği taşıyor. Kazanın detayları ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır.

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