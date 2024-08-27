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Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Yaralı

Bakırköy'de bir tırın üst geçide çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:02
Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Yaralı

Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması: 6 Yaralı

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir tırın üst geçide çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Florya istikametine seyir halindeki Şenol M. tarafından kullanılan 35 BCJ 694 plakalı tırın, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşak alt geçidine çarpmasıyla başladı.

Tırın dorsesi kontrolden çıkarak yanından geçen BN1 hat numaralı İETT otobüsünün üzerine devrildi. Bu sırada otobüsün şoförü Zeynel G., hızının etkisiyle son anda tırın altında kalmaktan kurtulmayı başardı. Ancak otobüs, devrilme anında savrularak başka bir araca çarparak durabildi.

Olay Yeri ve Yaralılar

Kaza sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar arasında tır şoförü ve İETT otobüsündeki yolcular İbrahim T., Beyhan T., Eda T., Bilge S. ve Duygu S. yer aldı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası otobüsten tahliye edilen yolcular, olayın şokunu yaşarken, kazaya karışan araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak Florya yönünde trafiği kapattı.

Önceki Kazalar ve Güvenlik Endişeleri

Bu kaza, aynı bölgede yaşanan trajik bir olayı hatırlatıyor. 11 Mart tarihinde, yine bu noktada gerçekleşen bir kazada, bir tırın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti. Recep A., Sultan A., Güler Rukiye A. ve Merve A. gibi yakınlarını kaybeden ailelerin acısı hala tazeliğini koruyor.

Olay, tırların alt geçitlere çarpması ve sürekli gelişen trafik güvenliği sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi...

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi...

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi...

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi...

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi...

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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