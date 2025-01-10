Bakırköy'de Trafik Kazası: İETT Şoförüne İddianame Geldi

Bakırköy'de trafik polisinin hayatını kaybetmesine neden olan İETT şoförüne iddianame hazırlandı. Şüpheli suçlamalarla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:03
Bakırköy'de Trafik Kazası: İETT Şoförüne İddianame Geldi

Bakırköy'de Kazaya Neden Olan İETT Şoförüne İddianame Hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Kasım 2024'te yaşanan trafikteki trajik kazaya ilişkin hazırlanan iddianamesini kamuoyuna duyurdu. İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Trafik Kazası Detayları

İddianamede, olay günü polis memurları A.P. ve R.A.K. ile Adem Gündoğdu'nun kullandığı araçların Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı dönüşünde çarpıştığı belirtildi. Kazanın hemen ardından, trafik polisi Ogün Yürümez ve müşteki polis memuru O.P. olay yerine intikal ederek yol güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Ancak, bu sırada Ahmet Gül’ün kullandığı 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İnidapmakta olan otobüs, önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da park halinde bulunan resmi ekip aracına çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle Yürümez, olay yerinde şehit olurken, O.P. de kaçışmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.

Direksiyon Hakimiyeti ve Fren Sisteminin İncelenmesi

İddianamede, Ahmet Gül'ün otobüsü durdurmak için frene basmadığı ve direksiyonunu kontrol altına almak için manevralar yaptığı ifade edildi. Bilirkişi raporuna göre, otobüsün fren sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı ve direksiyon kilitlenmesi olmadığı tespit edildi.

Hukuki Süreç ve Olası Cezalar

İddianamede, Ahmet Gül'ün tamamen kusurlu olduğu belirtildi. Polis memuru Ogün Yürümez, O.P. ve İETT otobüsünün sahibi Sauna İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi sahibinin ve müdürünün kazada kusurlu olmadığı ifade edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Ahmet Gül'ün 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer iki kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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