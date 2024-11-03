Bakırköy'de Trafik Polisi Şehit Oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bir trafik polisinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, E-5 kara yolunun güney yan yolunda, Ekrem Kurt Bulvarı'nda yaşandı.

Kaza Detayları

Bölgedeki ilk hasar tespit çalışmaları sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir zabıta aracı ile bir otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi. Ekiplerin güvenlik önlemleri aldığı bu sırada, 34 HO 1852 plakalı bir İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.

Müdahale ve Şehit Olma Durumu

Kaza sonrası olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu açıkladı.

Naaşın Taşınması

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit trafik polisi Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı. Bu olay, hem meslektaşları hem de polis teşkilatı için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.