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Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Bakırköy'de yaşanan trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:37
Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Bakırköy'de Trafik Kazası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Rauf Orbay Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu dört kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, 34 ENZ 947 plakalı aracın, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Bu araç, arka arkaya 34 FVU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı iki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan İ.K, Y.M.E, T.K ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını hastaneye kaldırdı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılması ve temizlik ile kumlama işlemlerinin ardından normale döndü.

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi...

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi...

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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