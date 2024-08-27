Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Tırın Devrilmesi: 6 Yaralı

Bakırköy'deki Tır Kazası

Bakırköy'de, bir üst geçide çarpan tır nedeniyle 6 kişi yaralandı. Kaza, Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Olay, Florya istikametinde seyir halinde olan bir tırın, kontrolünü kaybederek yanındaki bir İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Tırın sürücüsü, Şenol M., 35 BCJ 694 plakalı aracıyla, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, Zeynel G. tarafından kullanılan 34 HL7642 plakalı İETT aracının üzerine devrildi. Neyse ki otobüsün yolcuları, son anda tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Yaralılar ve Müdahale

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kazada yaralananlar arasında tır sürücüsü ve otobüsteki yolculardan İbrahim T., Beyhan T., Eda T., Bilge S. ve Duygu S. yer aldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Otobüsten tahliye edilen yolcular, olayın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Trafik Rahatladı

Kaza nedeniyle Florya yönünde kapanan yol, otobüs ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Ekipler, 3 saatlik bir çalışma yaptıktan sonra yolları kullanılabilir hale getirdi.

Güvenlik Kameraları ve Geçmiş Kazalar

Kazanın anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Üstelik, bu bölgede daha önce de benzer kazalar meydana gelmişti. 11 Mart'ta, bir tırın devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz'da yaşanan bir başka kazada ise bir tır, alt geçite çarparak devrildi ve sürücü hafif yaralandı.

Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapılıyor.