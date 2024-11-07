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Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Vinç Devrildi

Bakırköy'de, İSKİ'ye ait bir vinç üst geçide çarparak devrildi; trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:25
Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Vinç Devrildi

Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Vinç Devrildi

Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen bir kazada, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ne ait bir vinç, üst geçide çarparak devrildi. Olay, Florya istikametinde bu şekilde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Seyir halindeki vinç, çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybederek devrildi. Kazanın ardından hemen bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik Yoğunluğu

Kaza nedeni ile yolun tek şeritten trafiğe açılması, sürücüler arasında yoğunluğa yol açtı. Ayrıca, üst geçidin bulunduğu alanda daha önce de benzer kazaların yaşandığı bildiriliyor.

Bakırköy'de, üst geçide çarpan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vinç...

Bakırköy'de, üst geçide çarpan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vinç devrildi.

Bakırköy'de, üst geçide çarpan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vinç...

Bakırköy'de, üst geçide çarpan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vinç devrildi.

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