Bakırköy'de Vinç Kazası: Üst Geçide Çarparak Devrildi

Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Vinç Devrildi

Bakırköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından işletilen bir vinç, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde ilerlerken bir üst geçide çarparak devrildi.

Olayın Detayları

Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç, devrilerek yolun ortasında kaldı ve bu durum bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kaza nedeniyle, trafik akışının yalnızca tek şeritten sağlanması trafik yoğunluğuna yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle vincin kaldırılması sonucunda ulaşım normale döndü.

Daha Önceki Kazalar

Bu noktada dikkat çeken bir diğer husus ise, daha önce de çeşitli kazaların meydana geldiği bilgisi. Kuruluşun güvenlik önlemleri ve bölgedeki trafik düzenlemeleri konusunda daha fazla tedbir alınması gerektiği düşünülüyor.