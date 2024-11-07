DOLAR
34,25 -0,17%
EURO
37,16 -1,17%
ALTIN
2.971,72 -1,63%
BITCOIN
2.600.004,01 0,49%

Bakırköy'de Vinç Kazası: Üst Geçide Çarparak Devrildi

İstanbul Bakırköy'de, İSKİ'ye ait bir vinç üst geçide çarptı ve devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:53
Bakırköy'de Vinç Kazası: Üst Geçide Çarparak Devrildi

Bakırköy'de Üst Geçide Çarpan Vinç Devrildi

Bakırköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından işletilen bir vinç, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde ilerlerken bir üst geçide çarparak devrildi.

Olayın Detayları

Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç, devrilerek yolun ortasında kaldı ve bu durum bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kaza nedeniyle, trafik akışının yalnızca tek şeritten sağlanması trafik yoğunluğuna yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle vincin kaldırılması sonucunda ulaşım normale döndü.

Daha Önceki Kazalar

Bu noktada dikkat çeken bir diğer husus ise, daha önce de çeşitli kazaların meydana geldiği bilgisi. Kuruluşun güvenlik önlemleri ve bölgedeki trafik düzenlemeleri konusunda daha fazla tedbir alınması gerektiği düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak