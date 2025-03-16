Bakırköy'de Yol Çalışması, Vatandaşları Zor Duruma Sokuyor

Bakırköy'de Yol Çalışması Zorluk Yaratan Trafik Sorununa Neden Oluyor

Bakırköy'de meydana gelen yol çökmesi, özellikle Şenlikköy Mahallesi'nde Kırserdar Sokak'ta yoğun bir trafik akışına neden oluyor. Yaklaşık 15 gün önce kapatılan 200 metrelik alan, bu süre zarfında sürücülerin ve yayaların hayatını olumsuz etkiliyor.

Çalışmalarla ilgili olarak, sokağa asılan uyarı tabelasında, "Atık su tünel çalışmaları kapsamında yolun altında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 31 Mart 2025 tarihine kadar yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadesi yer alıyor.

Vatandaşların Tepkileri Çoğalıyor

Bölgedeki motosikletli kuryelerden Koray Ekinci, yol çalışmalarının Ramazan'dan önce başladığını ve hala devam ettiğini belirtti. Ekinci, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte herkesin daha gergin olduğunu ifade ederek, "Gün boyunca sürekli bir trafik var. 3-5 dakikalık yolu 1 saat içerisinde geçmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar bu durumdan mağdur oluyor," dedi.

Mutlucan Şiyhan adlı bir başka vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin çalışmalarının yavaş ilerlediğini söylerken, Nihat Karahan da, "Iftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte böyle bir durum olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. 40 dakikadır bu alandayız, planlamayı daha iyi yapmalılar," diye konuştu.

Taksiciler de Mağdur

Taksici Murat Ateş, normalde 3 dakikada geçeceği bir mesafeyi 15 dakikadır yavaş bir şekilde kat ettiğini ifade etti. Bir diğer sürücü Hakan Selvitop, "Yarım saattir trafikteyim. Alışveriş merkezinin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha burada bekleyebilirim," dedi.

Bakırköy'deki bu yol çalışmasının ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor ve vatandaşların tepkisini çekerken, çözüm bekleyen bir başka sorun haline geliyor.

Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.

Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.