DOLAR
35,25 0%
EURO
36,72 -0,17%
ALTIN
2.963,97 -0,29%
BITCOIN
3.324.149,9 -0,91%

Bakırköy'deki Alt Geçitte Güvenlik İçin Yol Kotunun Düşürülmesine Başlandı

İBB, Bakırköy'deki alt geçitte yol kotunu düşürerek yüksek tonajlı araç kazalarını önlemeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:03
Bakırköy'deki Alt Geçitte Güvenlik İçin Yol Kotunun Düşürülmesine Başlandı

Bakırköy'de Kazalara Son Vermek İçin Çalışmalar Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy Sahil Yolu'ndaki alt geçitte, yüksek tonajlı araçların neden olduğu kazaları önlemek amacıyla yolun kotunu düşürme çalışmalarına başladı.

Önceki Tedbirler Yetersiz Kaldı

İBB'nin yaptığı açıklamada, daha önce gabarisi yüksek araçlar için yerleştirilen yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelalarının, dikkatsiz sürücüler nedeniyle etkili olamadığı belirtildi. Bu nedenle yeni bir tedbir olarak yol kotunun düşürülmesine karar verildi.

İlk Etap Çalışmaları Başladı

İlk aşamada, Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde sahil yolu katılımına yönelik yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı açıklandı. Ayrıca, 2 Ocak 2025 itibarıyla, Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Okul Tatili Döneminde Kot Düşürme Çalışmaları

Çalışmaların devamı olarak, okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025 tarihinde, Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme işlemleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte, sahil yolu Florya yönünde üç şerit tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ise Yenikapı yönünde sabah ve akşam yoğunluk durumuna göre 2 gidiş-1 geliş şeklinde düzenlenecek. Kot düşürme çalışmalarının yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
5
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
7
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!