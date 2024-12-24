Bakırköy'deki Alt Geçitte Güvenlik İçin Yol Kotunun Düşürülmesine Başlandı

Bakırköy'de Kazalara Son Vermek İçin Çalışmalar Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy Sahil Yolu'ndaki alt geçitte, yüksek tonajlı araçların neden olduğu kazaları önlemek amacıyla yolun kotunu düşürme çalışmalarına başladı.

Önceki Tedbirler Yetersiz Kaldı

İBB'nin yaptığı açıklamada, daha önce gabarisi yüksek araçlar için yerleştirilen yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelalarının, dikkatsiz sürücüler nedeniyle etkili olamadığı belirtildi. Bu nedenle yeni bir tedbir olarak yol kotunun düşürülmesine karar verildi.

İlk Etap Çalışmaları Başladı

İlk aşamada, Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde sahil yolu katılımına yönelik yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı açıklandı. Ayrıca, 2 Ocak 2025 itibarıyla, Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Okul Tatili Döneminde Kot Düşürme Çalışmaları

Çalışmaların devamı olarak, okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025 tarihinde, Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme işlemleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte, sahil yolu Florya yönünde üç şerit tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ise Yenikapı yönünde sabah ve akşam yoğunluk durumuna göre 2 gidiş-1 geliş şeklinde düzenlenecek. Kot düşürme çalışmalarının yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.