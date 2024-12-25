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Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde Noel Coşkusu

Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Katılım yoğun, cemaat coşkuyla bayramlaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:35
Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde Noel Coşkusu

Bakırköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olarak anlamını bir kez daha vurguladı. Noel ayini, Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen bu özel günde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ayin sırasında, ilahiler okundu ve İncil'den ayetler paylaşılırken, dualar da edildi. Katılımcılar, ayin sonrası birbirleriyle bayramlaştılar.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, ayin sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada katılımcı sayısının yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bu kilise, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi. Bu kadar kalabalığı da alabilecek tek kilise. İstanbul'da daha büyük bir kilisemiz yok. Kalabalık cemaati görmek bizi heyecanlandırdı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı'mıza, bu kilisenin temelini atıp açılışını yapmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kalabalık cemaat de bugün İsa Mesih'in doğumunu kutladı," dedi.

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim...

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde, Noel ayini yapıldı. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel bayramı dolayısıyla düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den ayetler okundu, dualar edildi.

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim...

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Bakırköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde, Noel ayini yapıldı. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel bayramı dolayısıyla düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den ayetler okundu, dualar edildi.

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