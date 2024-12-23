Bakırköy'deki Tehlikeli Alt Geçit İçin Tır Sürücülerine Uyarı

Bakırköy'deki Alt Geçit Kazaları İçin Önemli İkazlar

Bakırköy'daki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, yüksek tonajlı araçların sıkça karıştığı kazalar, özellikle sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, bu bölgedeki yükseklik sınırlamasının göz ardı edilmesi nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için acil uyarılarda bulundu.

Uyarı Levhalarına Dikkat!

Yeşilyurt Hava Harp Okulu önünde bulunan alt geçitte, ağır tonajlı araçların neden olduğu kazalar, bazı ölümlere ve yaralanmalara yol açtı. Topdemir, kazaların, sürücülerin yükseklik uyarı tabelalarını dikkate almamalarından kaynaklandığını vurguladı. "Buradaki mevcut köprünün yüksekliği 4 metre 10 santimetre. Ancak geçen araçlar, dorse yüksekliğinin 4,20 metre ve daha yüksek olmasından dolayı problemler ortaya çıkarıyor" dedi.

Son 1 Yılda 5'ten Fazla Kaza Meydana Geldi

Uzman, alt geçide yaklaşan sürücülerin bölgedeki uyarı levhaları ve dubların önemine dikkat çekerek, "Aslında buraya varmadan dubalar da bulunuyor. Ancak yine de kazalar oluyor" şeklinde konuştu. Son 1 yılda burada meydana gelen kazaların çoğu, tır dorselerinin çarpması, devrilmesi ya da yan yatmasından kaynaklanıyor.

Yaşanan Kazalar ve Sonuçları

Havuzlu Kavşağı alt geçidinde yaşanan bazı trajik kazalar ise şöyle: 11 Mart 2024'te, üst geçide çarpan bir tır, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 19 Temmuz'da bir tır, üst geçide çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. 27 Ağustos'ta ise tır, kavşaktaki üst geçide çarpıp, yanındaki İETT otobüsünün üzerine devrilerek 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bir başka kazada, 22 Aralık'ta bir tırın dorsesinin üst geçide çarptığı an, arkada ilerleyen bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Dolayısıyla, Bakırköy'deki bu tehlikeli alt geçitten geçerken, sürücülerin yükseklik uyarı levhalarını dikkate almaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.