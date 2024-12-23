DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,7 -0,03%
ALTIN
2.961,49 0,23%
BITCOIN
3.377.542,55 -0,41%

Bakırköy'deki Tehlikeli Alt Geçit İçin Tır Sürücülerine Uyarı

Bakırköy'de yüksek tonajlı araçların kazalarının önüne geçmek için sürücüler, yükseklik uyarı tabelalarını dikkate almalı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:49
Bakırköy'deki Tehlikeli Alt Geçit İçin Tır Sürücülerine Uyarı

Bakırköy'deki Alt Geçit Kazaları İçin Önemli İkazlar

Bakırköy'daki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, yüksek tonajlı araçların sıkça karıştığı kazalar, özellikle sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, bu bölgedeki yükseklik sınırlamasının göz ardı edilmesi nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için acil uyarılarda bulundu.

Uyarı Levhalarına Dikkat!

Yeşilyurt Hava Harp Okulu önünde bulunan alt geçitte, ağır tonajlı araçların neden olduğu kazalar, bazı ölümlere ve yaralanmalara yol açtı. Topdemir, kazaların, sürücülerin yükseklik uyarı tabelalarını dikkate almamalarından kaynaklandığını vurguladı. "Buradaki mevcut köprünün yüksekliği 4 metre 10 santimetre. Ancak geçen araçlar, dorse yüksekliğinin 4,20 metre ve daha yüksek olmasından dolayı problemler ortaya çıkarıyor" dedi.

Son 1 Yılda 5'ten Fazla Kaza Meydana Geldi

Uzman, alt geçide yaklaşan sürücülerin bölgedeki uyarı levhaları ve dubların önemine dikkat çekerek, "Aslında buraya varmadan dubalar da bulunuyor. Ancak yine de kazalar oluyor" şeklinde konuştu. Son 1 yılda burada meydana gelen kazaların çoğu, tır dorselerinin çarpması, devrilmesi ya da yan yatmasından kaynaklanıyor.

Yaşanan Kazalar ve Sonuçları

Havuzlu Kavşağı alt geçidinde yaşanan bazı trajik kazalar ise şöyle: 11 Mart 2024'te, üst geçide çarpan bir tır, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 19 Temmuz'da bir tır, üst geçide çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. 27 Ağustos'ta ise tır, kavşaktaki üst geçide çarpıp, yanındaki İETT otobüsünün üzerine devrilerek 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bir başka kazada, 22 Aralık'ta bir tırın dorsesinin üst geçide çarptığı an, arkada ilerleyen bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Dolayısıyla, Bakırköy'deki bu tehlikeli alt geçitten geçerken, sürücülerin yükseklik uyarı levhalarını dikkate almaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu...

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu...

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu
2
Hisarcıklıoğlu, Teknolojik Yeteneklerin Yetiştirilmesine Vurgu Yaptı
3
Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
4
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı
5
Suriyelilerin Kilis'ten Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek
7
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek