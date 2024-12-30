Bakü-Aktau Seferinde 'Gulfstream' Uçağında Teknik Arıza Sinyali Devreye Girdi

Bakü-Aktau Seferinde Teknik Sorun

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kazakistan'ın Aktau kentine gerçekleştirilen 'Gulfstream' tipi uçakta, iniş sonrası bir teknik arıza sinyali devreye girdiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Bakü-Aktau seferinin ardından uçağın sisteminde arıza sinyali alındığı belirtildi. Ancak, pilotların sistemi güncelledikten sonra uçakta herhangi bir teknik arıza olmadığını tespit ettiği kaydedildi.

Ayrıca, uçakta yolcu bulunmadığı ve uçağın uçuşa tamamen hazır olduğu vurgulandı.