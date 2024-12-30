DOLAR
35,31 -0,41%
EURO
36,89 -0,43%
ALTIN
2.969,8 -0,45%
BITCOIN
3.315.904,92 -0,11%

Bakü-Aktau Seferinde 'Gulfstream' Uçağında Teknik Arıza Sinyali Devreye Girdi

Bakü'den Aktau'ya uçan 'Gulfstream' uçağında iniş sonrası teknik arıza sinyali devreye girdi, ancak uçuşa hazır durumda olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:37
Bakü-Aktau Seferinde 'Gulfstream' Uçağında Teknik Arıza Sinyali Devreye Girdi

Bakü-Aktau Seferinde Teknik Sorun

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kazakistan'ın Aktau kentine gerçekleştirilen 'Gulfstream' tipi uçakta, iniş sonrası bir teknik arıza sinyali devreye girdiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Bakü-Aktau seferinin ardından uçağın sisteminde arıza sinyali alındığı belirtildi. Ancak, pilotların sistemi güncelledikten sonra uçakta herhangi bir teknik arıza olmadığını tespit ettiği kaydedildi.

Ayrıca, uçakta yolcu bulunmadığı ve uçağın uçuşa tamamen hazır olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
3
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
5
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor
6
Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı
7
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya