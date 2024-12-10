Bakü'de DATÜB 5. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı: Ziyatdin Kassanov Yeniden Başkan Seçildi

Bakü'de DATÜB 5. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Azerbaycan başkenti Bakü'de, Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle DATÜB üyeleri katıldı.

Açılışta, vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için bir saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Ziyatdin Kassanov'un Açıklamaları

Konuya ilişkin olarak DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, toplantıda yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin sorunlarını çözmek üzere yürütülen faaliyetleri aktardı ve hedeflerine dair bilgi paylaştı. Kassanov, Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türklerine yönelik desteklerini vurgulayarak, Türk halkına teşekkür etti.

Kassanov'un Yeniden Seçimi

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde Kassanov, yeniden DATÜB Genel Başkanı olarak seçildi. Kassanov, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, kardeş Azerbaycan’a verdikleri önemi ve bu güzel ülkenin tanıtılması amacıyla Ahıska Türklerini Bakü'de bir araya getirdiklerini belirtti.

Ayrıca, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden de gurur duyulduğunu ifade eden Kassanov, Azerbaycan'ın 1989'daki ikinci sürgünde Ahıska Türklerine ilk kucak açan ülke olduğunu hatırlattı.

Hedefler ve Talepler

Kassanov, dünyada 600 bin Ahıskalı Türk'ün 100 bininin Azerbaycan'da yaşadığına dikkat çekerek, "Vatana dönüş bizim birinci hedefimizdir. Sürgün edilmiş tüm halklar haklarını aldı ancak bizim haklarımız verilmedi. Gürcistan devletinden bu konuda destek istiyoruz," ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Ahıska Türklerinin ağırlıklı olarak dünyanın 9 ülkesinde yaşadığını belirten Kassanov, onlara her türlü yardımda bulunmanın amaçları arasında olduğunu dile getirdi. Toplantıya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle 70 delege ve 200'den fazla katılımcı katıldı.